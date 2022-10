indagini dei carabinieri a scoglitti

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 46enne di Scoglitti, frazione di Vittoria. Si è scoperto nel corso del controllo che l’uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica, per cui è anche accusato di furto. Le indagini hanno avuto inizio nei giorni scorsi dopo la segnalazione in merito a dei movimenti sospetti in prossimità dell’appartamento del presunto pusher.

La droga nascosta nel muro

Nella perquisizione, i carabinieri sono riusciti a rinvenire, occultato all’interno di un artefatto del muro perimetrale, un barattolino per compresse effervescenti, contenente numerosi dosi di eroina già confezionate e suddivise per una rapida cessione a potenziali consumatori. In merito al furto di energia, i carabinieri hanno iniziato ad avere sospetti quando si sono accorti che l’interruttore del contatore era abbassato nonostante vi fosse luce in casa.

La manomissione per rubare energia

Sono stati chiamati i tecnici dell’Enel che, con propri misuratori, hanno accertato la manomissione ed alterazione dell’impianto di fornitura di energia elettrica mediante un illecito cablaggio di cavi, nonostante tale fornitura all’abitazione risultasse non attiva da anni. I militari hanno quindi sequestrato la sostanza stupefacente ed i cavi elettrici utilizzati per realizzare l’allaccio abusivo all’impianto elettrico.