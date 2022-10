indagine della polizia di vittoria

Gli agenti del commissariato di Vittoria ha tratto in arresto Salvatore Gulino, 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti della polizia

Nel corso di un controllo in prossimità della casa del giovane, ai domiciliari, i poliziotti si sono accorti di un strano movimento di persone, perlopiù consumatori di droga.

Blitz coi cani antidroga

Il blitz è stato portato a termine insieme al personale della Squadra Mobile di Ragusa, coadiuvati dai cani Ulla e Yndira appartenenti alla squadra cinofili della Questura di Palermo.

Mercatino dello spaccio

E’ scattata la perquisizione, nel corso della quale, gli agenti, al comando del dirigente Andrea Monaco, hanno rinvenuto 55 grammi di hashish, 16 grammi di marijuana e 8,4 grammi di cocaina.

Soldi e bilancino

Sono stati anche trovati 905 euro suddivisi in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio, oltre a due bilancini di precisione, un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente e varie bustine in plastica, il tutto necessario per il peso, il taglio ed il confezionamento delle dosi per la cessione ai clienti. Il giovane è stato condotto nel carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria