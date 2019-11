E' accaduto questo pomeriggio

Una sparatoria dai contorni poco chiari è avvenuta nel tardo pomeriggio nel centro storico di Vittoria.

La dinamica non è ancora definita e sul posto, in via Ipperia, vi sono due volanti della Polizia. I poliziotti hanno ritrovato a terra diversi bossoli di pistola a conferma che sono stati esplosi diversi colpi.

La Polizia è impegnata ad ascoltare alcuni testi per ricostruire cosa sia accaduto e il movente della sparatoria. Non ci sono al momento feriti.