E' accaduto questo pomeriggio

Una sparatoria dai contorni poco chiari è avvenuta nel tardo pomeriggio in via Ipperia, nel centro storico di Vittoria.

La dinamica non è ancora definita e sul posto

sono intervenute due volanti della Polizia. I poliziotti hanno ritrovato a terra diversi bossoli a conferma che sono stati esplosi diversi colpi ma dai primi accertamenti dovrebbero essere appartenenti ad un fucile. Secondo fonti della Questura di Ragusa, non ci sarebbero persone ferite ma gli inquirenti stanno compiendo delle verifiche in ospedale o in altre strutture sanitarie della zona per accertare se ci sono registrati ricoveri riconducibili ad una sparatoria.

La Polizia è impegnata ad ascoltare alcuni testi per ricostruire cosa sia accaduto e il movente della sparatoria. Non ci sono al momento feriti.

(foto Franco Assenza)