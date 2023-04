lo scontro tra la compagnia aerea e la sac

E’ durissima la reazione della politica sulla decisione di Ryanair di sospendere i voli da e per Comiso.

“Prezzo elevato per il territorio” spiega Minardo

Per il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo, “è un fatto gravissimo, non entro nel merito della vicenda ma chiedo che Sac e Ryanair non facciano pagare il prezzo delle loro incomprensioni ai siciliani e al mio territorio in particolare. L’aeroporto di Comiso è uno scalo su cui si sono investiti fior di risorse pubbliche e tutto questo è inaccettabile”. Per Minardo si tratta dell'”ennesima vicenda che dimostra scarso rispetto per la Sicilia e i siciliani. Mentre continuiamo a pagare tratte nazionali come viaggi su Marte arriva la notizia dell’interruzione unilaterale dei collegamenti da e per lo scalo di Comiso da parte della compagnia irlandese Ryanair”.

Lunedì sit in di protesta a Comiso

Per contestare la decisione di Ryanair, la federazione provinciale del Partito Democratico ha indetto per lunedì 24 aprile, alle ore 10.30, davanti l’aeroporto di Comiso, un sit in di protesta al quale invitiamo i cittadini e i rappresentanti istituzionali, sindacali e di categoria.

“I capricci di Ryanair” dice Dipasquale

La notizia dell’interruzione dei voli Ryanair da e per Comiso è grave: ciò dimostra che senza una strategia regionale complessiva sul futuro degli aeroporti, sia maggiori che minori, gli scali siciliani possono essere vittime dei capricci della compagnia irlandese da un momento all’altro”, afferma dal canto suo Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Impedire che i voli siano fermati”

“Ho già scritto al Presidente Renato Schifani e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – aggiunge – chiedendo loro di metter su urgentemente un tavolo di confronto per impedire che i voli per lo scalo ibleo siano fermati. Leggendo la nota di Ryanair si ha l’impressione che la decisione sia una ritorsione bella e buona nei confronti di SAC, ma a farne le spese sono solo i cittadini siciliani, quelli del Sud-Est in particolare. Chiedo al Governo regionale il massimo impegno e azioni decise per fare sì che non si verifichino situazioni analoghe”.

“Intervenga Schifani” chiede M5S

“Chiediamo immediatamente che sia il presidente Schifani a entrare nel merito della questione tra Sac e Ryanair che in queste ore stanno rimbalzando le proprie responsabilità” dice Stefania Campo deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo. ” Da parte nostra le soluzioni le avevamo date, abbiamo spinto per una rete aeroportuale unica per alzare il potere contrattuale con un disegno di legge che abbiamo presentato sia nella passata legislatura che in questa, e non capiamo perché non sia mai stato calendarizzato in commissione data l’urgenza di intervenire”