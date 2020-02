Per i tre sono scattati gli arresti domiciliari

I Carabinieri di Ragusa hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone accusate di aver eseguito furti in abitazione. Gli arresti sono stati richiesti e ottenuti dalla Procura su disposizione del Gip di Ragusa.

Si tratta di C.A., 33enne, D.S.S., 38enne, e F.S.J., 27enne, tutti di Scordia (CT). I tre sono ritenuti responsabili di alcuni colpi eseguiti la notte del 13 dicembre 2017. Dopo che si sono intrufolati in 6 appartamenti del villaggio “Punta di Mola” a Marina di Ragusa ed aver portato all’esterno delle abitazioni vari elettrodomestici per poi caricarli su un furgone e portarli via, sono stati sorpresi da una guardia giurata che ha allertato il 112.

La polizia è riuscita a raggiungere il furgone mentre percorreva la SP25 e lo aveva fermato. A bordo c’erano due catanesi ma il furgone era vuoto e conteneva solo due orologi da bambino. Durante il sopralluogo effettuato nella mattina successiva all’interno degli appartamenti i militari della Sezione Operativa del Nor hanno trovato alcune tracce biologiche, sangue ed impronte digitali, che sono state inviate al RIS di Messina per e analisi.

Nei giorni seguenti uno delle vittime dei furti ha riconosciuto gli orologi da bambino portati via e i militari, grazia anche ad alcune intercettazioni, hanno appurato il coinvolgimento nei furti anche di una terza persona, anch’egli catanese.