E’ morto, probabilmente schiacciato da un carrello, un operaio 50enne che lavorava in un’azienda di prefabbricati edilizi della zona industriale di Ragusa.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio e nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla fare. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’incidente.