Tragedia a Vittoria, si dà fuoco davanti alla sua abitazione, muore carbonizzato (FOTO)

Redazione di

14/05/2020

Un disabile pensionato ultrasettantenne si è dato fuoco, sulla propria carrozzina, a qualche decina di metri dal Commissariato di Polizia di Vittoria, nel Ragusano. L’uomo è morto carbonizzato dopo essersi cosparso con del liquido infiammabile. Ancora non si conosce il suo nome, né il movente. Gli agenti di polizia stanno provando a verificare le cause che hanno condotto la vittima ad un gesto così disperato, per cui sono state avviate le indagini e come primo passo saranno sentite le persone che conoscevano la vittima, a cominciare dai familiari. E’ probabile che l’anziano sia rimasto vittima di un crisi nervosa. Un episodio analogo si era verificato nei mesi scorsi nel Siracusano dove un uomo di 39 anni dopo essersi cosparso del liquido infiammabile si era dato fuoco. La vittima fu ricoverata nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo i carabinieri, titolari delle indagini, il trentanovenne portò a termine il drammatico gesto nel cortile della palazzina in cui vive. Per gli inquirenti quell’episodio era riconducibile ad un crollo nervoso da parte dell’uomo.

