indagini in corso

Tragedia sfiorata questa mattina nel ragusano dove due uomini sono caduti all’interno di una cisterna che trasportava gasolio nel lavaggio annesso ad un distributore. I due malcapitati sono stati trasportati in ospedale dal 118. Ora indagano i carabinieri.

Indagano i Carabinieri

L’episodio si è verificato stamani sulla strada provinciale 2 Vittoria-Acate. Due persone sono state salvate dopo essere cadute in una autocisterna che trasportava gasolio nei pressi di una stazione di rifornimento Tamoil. Si tratta di due uomini che stavano pulendo una cisterna adibita al carburante e per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbero scivolati all’interno. L’incidente si è verificato alle 8.26 di stamani.

Sono due ex vigili del fuoco

I due operai, due ex vigili del fuoco di Vittoria, i fratelli Battaglia, che oggi gestiscono un lavaggio per mezzi pesanti salvati sulla sp2, sono stati salvati dai suoi ex colleghi del distaccamento di Vittoria dopo essere scivolati in una cisterna. Si è temuto il peggio ma per fortuna i due operai sono stati estratti dalla cisterna ancora in vita. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e trasportati con l’autoambulanza del 118 in ospedale a Vittoria. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Intervenuto anche il personale del servizio di prevenzione della Asp di Ragusa.