Sul posto i sanitari del 118, l'elisoccorso e le forze dell'ordine

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Nel tratto della strada statale Gela-Scoglitti un furgone ha travolto due ciclisti. Uno di loro è morto, l’altro è in codice rosso ricoverato in ospedale. L’impatto violentissimo si è verificato poco prima del Ponte Dirillo, nel territorio di Ragusa.

La vittima è di Mazzarrone

La vittima dell’incidente si chiamava Raffaele Mazza, di Mazzarrone in provincia di Catania. L’altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed stato trasportato in ospedale con codice rosso.

L’altro ferito è ricoverato in codice rosso

Si tratta di S.B, settant’anni. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Lunghe code nel tratto della provinciale, con forti rallentamenti alla circolazione in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Viabilità in tilt per un altro incidente

La viabilità in quella zona è compromessa anche da un altro incidente: uno scontro frontale che ha coinvolto un autocarro e due autovetture lungo la statale 115 Sud Occidentale Sicula.

Un tratto della statale è stato chiuso, in entrambe le direzioni, a Gela, dal km 280,200 al km 282,000. Nell’incidente c’è stato un ferito. Il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi: SP 194 – per i veicoli provenienti da Gela verso Vittoria; SP 90 – per i veicoli provenienti da Vittoria verso Gela. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Paura a Ragusa, auto vola per sei metri e finisce sulla ferrovia

Pochi giorni fa grande paura a Ragusa quando una vettura per causa ancora da accertare ha fatto un volo dal cavalcavia per finire sulla ferrovia. L’auto condotta da un giovane con a bordo anche la madre ha divelto la ringhiera metallica ed è precipitata per circa sei metri. Il tutto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto in piazza Vann’Antò dove si è verificato l’incidente.

Per fortuna gli occupanti, secondo le prime notizie, hanno raggiunto autonomamente la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. Personale vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area ed è ora in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita a bordo di un carro attrezzi. Sul posto presenti, personale 118, polizia e polizia locale.

