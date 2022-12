Tragedia della strada ieri a tarda ora a Pozzallo dove un giovane di appena 14 anni è finito con il proprio scooter contro un’auto, perdendo la vita nell’impatto.

La vittima

La vittima è il giovanissimo Matteo Guastella. Aveva appena 14 anni. In sella al suo scooter stava percorrendo le strade del centro di Pozzallo quando, per cause ancora da accertare, ha trovato la morte nello scontro frontale con una utilitaria Citroen condotta da un giovane del posto.

Il luogo dello scontro

La tragedia della strada si è consumata in via Australia, nei pressi di un distributore di carburante Fimar e degli uffici tecnico del Comune e di protezione civile.

Scene strazianti

Sul posto, mentre venivano eseguiti i rilievi del caso, si è assistito a scene di disperazione. La notizia dello scontro si è, infatti, subito diffusa in Paese e sul luogo della tragedia, sono arrivati i genitori e il fratello del ragazzo. Il giovane era, infatti, molto conosciuto nella cittadina, nipote del titolare di una nota pescheria Stoffa che sorge nei pressi dello stadio Nino Barone a Modica Sorda.

Le indagini

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. I rilievi e le relative indagini per ricostruire l’incidente sono condotti dai carabinieri.

L’ultimo incidente mortale nel catanese

L’ultimo incidente mortale in Sicilia si era registrato l’11 dicembre ed era avvenuto a Gravina di Catania. Un uomo di 49 anni avrebbe perso il controllo del suo scooter Sh 300 andando a finire contro un’auto che si trovava parcheggiata in strada, in via Aldo Moro. L’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Nel tratto di via Aldo Moro sono in corso dei lavori da giorni e c’è chi denuncia la mancata segnalazione del cantiere.