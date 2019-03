Fermato nell'ottobre 2017

I carabinieri, a Modica, hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione un cittadino albanese per detenzione di stupefacenti.

Il giovane Emjlian Korreshi, 24 anni, era stato trovato in possesso nell’ottobre del 2017 di cinque chili di marijuana appena sceso da un autobus di linea proveniente da una città del centro Italia.

All’esito del giudizio è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione, ed è rimasto in custodia cautelare sin dal suo arresto. Il giovane si trova adesso nella casa circondariale di Ragusa.