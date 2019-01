E’ con grande soddisfazione che annunciamo l’accordo quadro che è stato raggiunto e definito con le compagnie petrolifere Eni ed Edison su quanto dovutoci dal 2009 al 2015 per Ici, Imu e Tasi a motivo della piattaforma per l’estrazione a mare del greggio.

L’accordo quadro prevede il trasferimento di circa undici milioni di euro nelle casse dell’ente ed è stato raggiunto a una settimana dal giudizio pendente nella Commissione tributaria della provincia di Ragusa con udienza fissata per martedì 22 gennaio 2019″. Lo dice il sindaco di Scicli (Ragusa), Enzo Giannone.

Le due compagnie estraggono greggio attraverso una piattaforma marina. Domani la giunta municipale, appositamente convocata, delibererà l’autorizzazione al sindaco per sottoscrivere l’accordo quadro. Con quest’atto la giunta ha concretizzato una misura di risanamento considerata “principale”, contenuta nel Piano di riequilibrio finanziario.