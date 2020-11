ospedale del capoluogo

Nei giorni scorsi, il sindaco di Ragusa aveva lanciato l’allarme sulla tenuta dell’ospedale della città per i numerosi pazienti Covid ricoverati. E così, l’Asp ha deciso di riorganizzare la struttura per consentire le cure non solo a chi è affetto dal virus ma ai tanti che soffrono di altre patologie.

Secondo i dati forniti dal primo cittadino ed aggiornati a ieri è questa la situazione in ospedale: 17 pazienti Covid in Rianimazione, 37 ricoveri in Malattie Infettive, 20 al Pronto Soccorso in area grigia.

Ed ecco come sarà rivoluzionato il presidio ospedaliero di Ragusa.

Area Covid

8 posti letto di Terapia Intensiva riconvertiti a Covid

17 posti letto di Terapia intensiva e Sub-itensiva Covid nei locali dell’ex reparto di Medicina generale II

19 posti letto di Malattie infettive Covid nei locali dell’ex Medicina generale I

30 posti letto di Malattie infettive Covid nei locali dell’ex Ostetricia e Ginecologia

16 posti letto di Medicina generale Covid nei locali dell’ex Urologia

13 posti letto di Terapia Sub-intensiva Covid nei locali ex Astanteria del Pronto soccorso.