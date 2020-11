l'annuncio del sindaco del comune del siracusano

Boom di contagi a Rosolini, Comune agricolo nella zona sud di Siracusa. Come annunciato dal sindaco, Giuseppe Incatasciato, in poche ore si è passati “da 48 a 61 casi positivi”, per cui il mercato settimanale, in programma domenica, è stato sospeso. “Nelle prossime ore firmerò un’ordinanza – spiega il sindaco Giuseppe Incatasciato – perché con la curva del contagio in crescita: è un rischio enorme far svolgere un evento che richiama tante persone. Nei giorni scorsi, avevamo predisposto degli accorgimenti per rendere più sicura l’iniziativa ma alla luce di questi dati non è possibile proseguire. In relazione alla crescita del numero dei positivi, probabilmente si tratta di persone che attendevano l’esito degli accertamenti mentre, per quanto concerne, quelli in quarantena sono 26 al momento”.

E’ di poche ore fa la notizia che a Francofonte si è registrato il terzo decesso nello spazio di poco tempo: l’ultimo appena 4 giorni fa, annunciato dall’amministrazione comunale che, ancora una volta, ha comunicato l’ennesimo decesso.

“E’ una notizia dolorosa, che mai avremmo voluto dare, una vera e propria tragedia che travolge tutti perchè Francofonte perde un altro cittadino a causa del Covid. Il sindaco, anche a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbracci” dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.

Un morto per Covid19 anche a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano. “Una triste notizia mi è giunta a causa del maledetto Covid: è deceduto un nostro concittadino.Giungano le mie condoglianze e di Palazzolo intera alla famiglia” ha affermato il sindaco, Salvatore Gallo.

A Siracusa, un nuovo caso positivo tra i dipendenti delle Poste di Siracusa. In particolare, il contagio ha interessato una impiegata dell’ufficio di via Piave, nel quartiere della Borgata. Il locale è stato chiuso per sanificazione per poi essere riaperto. Nei giorni scorsi, il contagio ha riguardato tre dipendenti della sede nella zona di piazza Adda, nel cuore della città, precedentemente erano risultati positivi due impiegati a Priolo ed uno ad Augusta. Il primo caso si era registrato all’inizio del mese scorso nella sede tra viale Scala Greca e via Necropoli Grotticelle.