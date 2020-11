emergenza sanitaria

Sarebbero 6 i contagi negli uffici postali del Siracusano. Due dipendenti a Priolo, uno ad Augusta e tre a Siracusa, altri impiegati sono rimasti precauzionalmente in isolamento, in quanto sarebbero stati a contatto con i positivi. Gli uffici postali di Priolo ed Augusta sono aperti dopo gli interventi di sanificazione, eseguiti nelle ore successive alla scoperta del contagio, avvenuta nei giorni scorsi, quello di Siracusa, nella sede di piazza Adda, riaprirà al pubblico nella giornata di domani.

Frattanto, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto la chiusura della biblioteca centrale e quelle di circoscrizione fino al prossimo 3 dicembre. Una decisione “in ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da Covid19 previste dal Dpcm come da comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il personale resta a disposizione per tutti i servizi che possono essere erogati in modalità online: iscrizioni a piattaforma digitale, ricerche bibliografiche” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Ieri, lo stessa amministrazione ha imposto dei limiti alla fiera del mercoledì, riservata esclusivamente agli ambulanti che vendono prodotti alimentari. Una scelta motivata dall’impedire gli assembramenti, come era capitato nelle settimane precedenti, solo che il momento è preoccupante con l’impennata dei contagi anche nella città.

Sono 1.201 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8856 tamponi effettuati; 32 i decessi, che portano il totale a 735.

Con i nuovi casi salgono così a 22.832 gli attuali positivi con un incremento di 873. Di questi 1.543 sono i ricoverati con un incremento di 53: 1348 in regime ordinario con un aumento di 45 ricoveri e 195 in terapia intensiva con un aumento di 8 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.289. I guariti sono 276.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 308, Agrigento 260, Palermo 197, Messina e Caltanissetta 102 per ciascuna provincia, Trapani 84, Siracusa 68, Enna 58, Ragusa 22.

Intanto sono 457 i positivi scoperti ieri nel corso della giornata di screening di massa sulla popolazione dalla Asp in azione in tutta la Sicilia. Prosegue la campagna di monitoraggio del Coronavirus sulla popolazione organizzata dalla Regione Siciliana in varie città dell’Isola. Ieri sono stati complessivamente 7505 i tamponi rapidi eseguiti e analizzati nei drive-in operativi nei territori di Caltanissetta, Catania, Palermo e Ragusa.