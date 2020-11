il sindaco invita la popolazione a stare a casa

E’ morto di Covid19 un francofontese e si allunga il numero delle persone decedute a causa del virus. A darne notizia è il sindaco del Comune del Siracusano, Daniele Nunzio Lentini, che ha espresso la solidarietà alla famiglia.

“E’ una notizia dolorosa, piena di sofferenza, che coinvolge l’intera collettività – dice il sindaco di Francofonte, Daniele Nunzio Lentini – francofontese ed arriva in un momento critico per il nostro paese. Tanti i cittadini positivi, molti gli isolati, ma soprattutto tanta solitudine quale manifestazione di un virus subdolo e purtroppo pericoloso. Alla cittadinanza il monito di rimanere a casa e di spostarsi solo per le necessità solo cosi possiamo debellare il virus e rallentare la curva dei contagi”.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha disposto la chiusura, per gli interventi di sanificazione, dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e della scuola materna comunale Regina Elena.

In merito ai numeri del contagio in Sicilia, sono 1.692 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore, su 9455 tamponi effettuati; 40 i decessi, che portano il totale a 802.

Con i nuovi casi salgono così a 24.914 gli attuali positivi con un incremento di 1350. Di questi 1.596 sono i ricoverati: 1391 in regime ordinario e 205 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 23.318. I guariti sono 302.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 393, Catania 373, Trapani 317, Agrigento 135. Siracusa 114, Enna 112, Messina 105, Ragusa 80, Caltanissetta 63.

Sul fronte ospedaliero, però, confortano in Sicilia i dati sulla occupazione e dei posti anche se nel Paese la situazione è quantomeno problematica. Il 53% dei posti letto nei reparti di medicina, a livello nazionale, è ormai occupato da pazienti Covid (+1 rispetto ai dati del 10 novembre), e il valore del 40% definito come ‘soglia critica’ è superato da 12 regioni, mentre in dieci regioni è stata superata la soglia critica anche nelle terapie intensive.