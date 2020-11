il cordoglio del sindaco di francofonte

E’ morto di Covid19 un uomo di Francofonte che si era ammalato nei giorni scorsi. Ad annunciare il decesso è stato il sindaco del Comune del Siracusano. “Il nostro concittadino Giuseppe Erbesso è morto – dice il sindaco Daniele Nunzio Lentini – nella giornata di ieri a causa del covid19. E’ una notizia dolorosa, piena di sofferenza, che coinvolge l’intera collettività francofontese ed arriva in un momento critico per il nostro paese. Tanti i cittadini positivi, molti gli isolati, ma soprattutto tanta solitudine quale manifestazione di un virus subdolo e purtroppo pericoloso. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze anche a nome della cittadinanza, alla quale non resta che raccomandare l’attenzione e il rispetto delle prescrizioni di legge”.

La situazione nel Siracusano continua a peggiorare: un caso di positività si è registrato all’istituto comprensivo Paolo Orsi di Siracusa. Una classe è stata messa in quarantena dopo la scoperta del contagio da parte di un alunno e così sono scattati i protocolli sanitari per arginare la propagazione del virus.

Contagio anche al 118 di Siracusa: ci sono altri 3 positivi dopo i 3 di ieri. Sono due autisti soccorritori ed un infermiere che sono in isolamento ma la situazione comincia ad essere preoccupante anche in virtù di una impennata di contagi nel capoluogo. Nelle settimane scorse, sembrava che la curva fosse sotto controllo ma negli ultimi giorni si è verificato un aumento delle persone risultate positive ai tamponi, in linea, comunque, con l’andamento nell’isola.

Un contagio si è registrato nella scuola per l’infanzia Polisport in via Giuseppe Fava, a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. L’istituto è stato chiuso come annunciato dal sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo.

“Da oggi l’asilo è chiuso e lo sarà fino al termine degli accertamenti. Dobbiamo mettere in sicurezza i bambini e le famiglie – dice il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo – per cui abbiamo preso questa decisione, concordata con la dirigente scolastica e con la direzione dell’Asp di Siracusa”.