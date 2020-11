paolo orsi

Un caso di positività si è registrato all’istituto comprensivo Paolo Orsi di Siracusa. Una classe è stata messa in quarantena dopo la scoperta del contagio da parte di un alunno e così sono scattati i protocolli sanitari per arginare la propagazione del virus.

Contagio anche al 118 di Siracusa: ci sono altri 3 positivi dopo i 3 di ieri. Sono due autisti soccorritori ed un infermiere che sono in isolamento ma la situazione comincia ad essere preoccupante anche in virtù di una impennata di contagi nel capoluogo. Nelle settimane scorse, sembrava che la curva fosse sotto controllo ma negli ultimi giorni si è verificato un aumento delle persone risultate positive ai tamponi, in linea, comunque, con l’andamento nell’isola.

E su una possibile chiusura, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha richiamato le parole del Capo dello Stato. “Ancora una volta il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l’unica voce da seguire per superare steccati geografici e ideologici. Il confronto di oggi con il governo nazionale conferma la necessità di mantenere saldo il principio della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della crisi”.

“In particolare – prosegue – abbiamo ribadito l’opportunità di poter valutare preventivamente il testo del nuovo Dpcm per comprendere meglio quali oneri verranno posti a carico delle Regioni. Siamo in linea con il criterio generale che vede l’adozione di misure omogenee per l’intero territorio nazionale, ma occorre comprendere da subito come aggiornare e rendere più evidenti i parametri per le chiusure localizzate e i margini di manovra che eventualmente verranno assegnati alle Regioni. Su questo la Sicilia ha fornito il proprio contributo di idee che mi auguro possa essere valutato positivamente”.