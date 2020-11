la condanna del sindaco salvatore gallo

“Un cluster, chiamiamolo così, è sorto in un quartiere dove ci sono state troppe visite tra vicini”. Lo ha detto il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che ha criticato, in modo brusco, le violazioni delle misure anti Covid19 di una parte della popolazione del Comune del Siracusano.

“Oltre alle visite – dice il sindaco – abbiamo registrato casi di persone che hanno accolto le parrucchiere per la piega o altro. E’ una situazione che mi preoccupa: in merito al numero di contagi nel nostro Comune, secondo quanto riferito dall’Asp di Siracusa i casi positivi sono 33. Ma questo modo di agire lo condanno, non si può andare allegramente in casa altrui, rischiando di contagiare o di essere contagiati. Non riusciremo, in questo modo, a mettere fine questa pandemia”.

Il sindaco assicura che il contagio al Polisport, una scuola, è stato contenuto anche se si è impennata la curva dei positivi, soprattutto in ambito familiare.

Continua la crescita dei positivi riscontrati in Sicilia. Nel report odierno sono due i dati portanti. Da un lato, per il secondo giorno consecutivo, l’incidenza importante dei positivi scoperti con gli screening e non con il tracciamento dei contatti. Il secondo che per la prima volta si superano, nell’isola, i diecimila tamponi.

Dati che servono a leggere correattamente i numeri di oggi che parlano di 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi, che portano il totale a 837.

Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi con un incremento di 1372. Di questi 1.660 sono i ricoverati: 1450, 59 in più, in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 8 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I guariti sono 300.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 589, Palermo 444, Ragusa 176, Messina 116, Agrigento 95.Siracusa 89, Caltanissetta 87, Trapani 77, Enna 34.

Intanto salgono a 19 i medici e infermieri che sono risultati positivi al Covid al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.