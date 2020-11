ospedale umberto i di siracusa

Due tablet sono stati messi a disposizione per i pazienti ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Lo annuncia la direzione dell’Asp di Siracusa spiegando che i supporti informatici, due in tutto, serviranno per comunicare con i familiari, attraverso i social, WhatsApp ed sms, e navigare su Internet. Lo stesso servizio, come fa sapere l’azienda sanitaria, sarà esteso ai reparti Covid degli altri ospedali del Siracusano.

Si tratta di un’iniziativa, legata al progetto denominato “Operazione Risorgimento Digitale”, intrapreso da Tim e Huawei, con la donazione di tablet e l’attivazione di schede sim a costo zero per tutto il periodo dell’emergenza, per favorire la comunicazione tra i pazienti in isolamento per il Covid19 e i loro familiari nonché i medici che spesso li seguono anche da remoto.

“Abbiamo accolto al volo il progetto di Tim e Huawei che ringraziamo sentitamente – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e non appena abbiamo avuto conoscenza del progetto abbiamo immediatamente avanzato richiesta di adesione per i nostri ospedali per sostenere ed aiutare i nostri pazienti ricoverati affetti da covid-19 a sentirsi meno lontani dalla famiglia in un momento così difficile e delicato che costringe al rispetto delle politiche di sicurezza adottate per l’emergenza”. L’iniziativa rientra nell’ambito dei processi di umanizzazione dei servizi sanitari dell’Azienda e del programma portato avanti dall’Unità operativa Sifa per le tematiche sanitarie digitali.

Frattanto, l’azienda fa sapere che prosegue in provincia di Siracusa la campagna della Regione sulla popolazione scolastica delle scuole superiori, studenti, familiari, personale docente e non docente.

Ad Avola, all’Istituto Majorana, i tamponi rapidi verranno effettuati nell’area esterna al Plesso “Mattei” sabato 14 novembre dalle ore 9 alle ore 13 e sulla base dell’affluenza l’attività continuerà anche nella mattinata di domenica. Ad Augusta la seconda giornata di screening dedicata agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori si svolgerà domenica 15 novembre dalle ore 9 alle ore 12 nell’area della scuola Domenico Costa in piazza Unità d’Italia.

Per gli studenti del Liceo Gargallo e dell’Istituto L. Einaudi di Siracusa i tamponi rapidi verranno effettuati nell’area ex Onp di Contrada Pizzuta martedì 17 novembre dalle ore 9 alle ore 16.