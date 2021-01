l'annuncio del sindaco di modica

E’ stato ritrovato l’uomo di 90 anni, Giovanni Supan, di Modica, che risultava scomparso da ieri mattina. I soccorritori, dopo tante ricerche tra Modica ed Ispica, lo hanno individuato nel parco di Cava d’Ispica, come annunciato dal sindaco della città iblea, Ignazio Abbate, che, nelle ore scorse, aveva dato l’annuncio del suo allontanamento, chiedendo la collaborazione di tutti.

“L’uomo è stato – ha detto il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – trovato in stato confusionale (non parla con nessuno dei soccorritori) dentro il parco di Cava d’Ispica, a parecchi chilometri di distanza da dove si era allontanato. Si trova in una zona impervia e quindi difficilmente raggiungibile dall’ambulanza. Probabile l’utilizzo dell’elicottero. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine e alla Protezione civile di Modica e Ragusa che hanno lavorato incessantemente da ieri sera nelle ricerche”