indagini della polizia di ragusa

Due uomini violenti, entrambi di Ragusa, hanno ricevuto dal Questore un ammonimento per le violenze ai danni di due donne.

Ex fidanzata tirata per i capelli

Il primo a finire nella rete della polizia è stato un 24enne che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe tirato i capelli alla sua ex fidanzata facendola cadere a terra. Per le lesioni riportate la ragazza è stata trasportata con ambulanza del 118 nell’ospedale di Ragusa. “In tale circostanza il vincolo della “relazione affettiva”, così come previsto dalla legge, ha reso possibile l’adozione del provvedimento di Ammonimento del Questore nei confronti del soggetto maltrattante” spiegano dalla Questura di Ragusa.

Marito prende a botte la moglie

Nel secondo caso un 54enne con la “cattiva abitudine” di picchiare spesso la moglie è stato scoperto dai poliziotti in occasione di un banale intervento per lite. Nel corso delle indagini, si è scoperto che la donna era già stata vittima di ripetuti atti di violenza da parte marito, mai denunciati alle forze dell’ordine.

Due avvisi per altrettanti pregiudicati

Inoltre, nell’ambito delle misure di prevenzione sono stati adottati due avvisi orali di cui uno nei confronti di un cittadino straniero con diversi pregiudizi di polizia per furto aggravato, rapina, ricettazione, minaccia, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e il secondo nei confronti di un cittadino comunitario, già condannato per furto aggravato e porto abusivo di armi, destinatario in passato di altra misura di prevenzione.

Sorveglianza speciale per un ladro

Nei confronti di un’altra persona, il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Catania, accogliendo la proposta avanzata dal Questore di Ragusa ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di

soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni due e mesi sei, nei confronti di un cittadino vittoriese che annovera condanne e precedenti di polizia per gravi reati tra cui furti aggravati, detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, falsa testimonianza, tentato omicidio per cui era già stata irrogata, in passato, la sorveglianza speciale.