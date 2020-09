Visite a pagamento non autorizzate, medico dell’Asp di Ragusa sospeso

Operazione “Ampio raggio” della Polizia a Catania e provincia, piovono sanzioni per infrazioni al Codice della strada (FOTO)

Nel corso dei controlli, è stato anche sorpreso il pregiudicato S.D., poco dopo aver rubato un giubbotto da un’auto in sosta in piazza Grenoble. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

..