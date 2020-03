Nessun amico o familiare ha potuto portargli un ultimo saluto

32 anni, positivo al Covid-19, Fabrizio Marchetti è morto dopo pochi giorni. Nova Milanese, si rattrista per la perdita del ragazzo intraprendente, pieno di entusiasmo e temperanza.

Alcuni mesi fa, al ritorno da un viaggio a Cuba, Fabrizio aveva avuto alcuni problemi tra cui un dolore alla gamba dovuto ad un’infezione… altre problematiche poi l’hanno portato alla riduzione delle proprie difese immunitarie. 7 giorni fa ha iniziato ad avere la febbre fino a 39 gradi. E’ stato trasportato presso l’ospedale.

Qualche giorno fa pareva che che si fosse ripreso, invece il 32enne non ce l’ha fatta. Sua madre non ha potuto ne stargli vicino ne vederlo, a causa delle restrizioni attuali. Lei ed il resto della famiglia si trovano in questo momento in quarantena. Anche i tanti amici del giovane avrebbero voluto abbracciarlo e dargli un ultimo saluto.