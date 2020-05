Episodio orribile nel parcheggio di un supermercato

In provincia di Frosinone, più precisamente a Ceccano, si è verificato un episodio orribile. E’ stato ritrovato il corpo di un uomo di mezza età in un carrello della spesa di un supermercato presso la località Di Vittorio. Il tutto è accaduto in mattinata ed ha trovare l’uomo è stato il personale di un centro medico presente nelle zone limitrofe.

Una volta dato l’allarme i carabinieri della compagnia di Frosinone sono arrivati sul posto, hanno circoscritto l’area per non contaminare la scena del delitto e cercare inizi in maniera più efficace. Visionando le telecamere di sicurezza gli inquirenti sono riusciti a scorgere che in precedenza sulle coperte ed i teli che avvolgevano il carrello era presente del sangue. A quanto si intuisce il cadavere è stato messo all’interno del carrello solo in seguito alla morte, probabilmente nella prima mattinata… l’identità dell’uomo ritrovato a Ceccano è ancora incerta (sono assenti anche i documenti personali). Ad attirare l’attenzione dei dottori sono state le gocce di sangue che gocciolavano sull’asfalto del parcheggio.