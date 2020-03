2 i decessi tra i dottori nelle ultime 48 ore

È incrementato il numero degli operatori della sanità infetti dal coronavirus, ben 3.359, molti di più rispetto ai dati statistici di 48 ore fa.

Un numero sostanziale che include il 10% del totale. Nel frattempo sul portale Fnomceo (federazione degli ordini dei medici) vengono riportati altri nomi di colleghi finiti vittima del virus: Andrea Carli, medico di Codogno in pensione e Francesco Foltrani di Macerata.

Il ministro Francesco Boccia ha dichiarato: “Stasera riusciamo come da proposta anticipata dal premier Conte ieri ad aprire un bando online, attivo da questo momento, per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Borrelli coordinerà da domani mattina. Un bando per 300 medici volontari. Una chiamata alle armi della sanità, un’operazione mai fatta prima, ma bisogna rispondere subito perché dobbiamo chiudere in 24 ore”.