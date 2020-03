Per l'emergenza Coronavirus posticipata la chiamata alle urne

Da una bozza del decreto in possesso dell’agenzia Dire si apprende che, data l’emergenza Covid-19, il governo sta pensando a una possibile posticipazione delle elezioni regionali, comunali per il referendum. Per gli organi elettivi regionali, è stata prorogata l’attuale direzione per altri tre mesi. Le elezioni dei consigli comunali sono fissate “in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020”.

La bozza in questione allunga anche i termini per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, il termine entro il quale si terrà “è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso” rispetto ai 50 e i 70 previsti, quindi è plausibile che gli elettori saranno chiamati alle urne nel 2021.