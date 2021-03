è risultato negativo al tampone molecolare e si trova in isolamento

Irama partecipa in gara alla 71° edizione de Festival di Sanremo con il brano “La genesi del tuo Colore”.

Partecipa alla competizione come mai accaduto prima

ossia con la registrazione video delle prove generali sia del brano in gara sia della cover, questo grazie al via libera della case discografiche di tutti artisti in gara alla modifica del regolamento chiesta da Amadeus. Una circostanza che ha colpito nel profondo Irama che non ha avuto la possibilità di esprimersi appieno nelle performance live ma che ha più volte in questi giorni ringraziato la Rai, Amadeus e i colleghi per il sostegno che sta ricevendo.

Irama sbanca l’ascolto

Nonostante questa situazione surreale, come comunicato questa mattina in conferenza stampa, il picco di ascolto della serata di ieri del Festival si è verificato durante la messa in onda del filmato della sua esibizione. Una notizia molto positiva che si aggiunge agli ottimi risultati che sta ottenendo la “La genesi del tuo Colore” che è entrato ella top ten di spotify, ed è attualmente al #2 Apple Music , #3 iTunes ed la canzone più utilizzata su Tik Tok.

Dal punto di vista fisico, Irama sta bene, è risultato negativo al tampone molecolare e si trova in isolamento domiciliare a Milano dove sta vivendo il Festival da remoto.

Per quanto riguarda lo staff, da accertamenti, è risultato negativo il tampone molecolare effettuato dal secondo collaboratore di Irama determinando che si è trattato di un falso positivo.