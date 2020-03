la segnalazione

La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Scusate il disturbo. Mi chiamo Tiziana ho 47 anni sono italiana sono una mamma…. È sono una povera sfigata perché sono una commerciante. Mio marito ed io siamo titolari di attività di bar e di trattoria… In pratica non lavoriamo da più di due settimane… Ho 1800 euro di affitto locali commerciali, 900 euro di bolletta energia elettrica in media al MESE 700 euro di mutuo prima casa (maledetto il giorno che l’ho comprata) 400 euro al mese di rata auto 200 euro di finanziamento fatto per un emergenza salva chiappe di circa 5 anni fa, 350 euro in media di spazzatura al mese al comune e circa 300 euro di rate sparse con agenzia delle entrate (riscossione) perché quando i soldi non li hai non li hai e basta. Con i 600 euro di bonus(!) onestamente non saprei neanche a chi darli per prima ma me li terrei solo per campare la famiglia. Perché i commercianti quelli che ormai sono meno della pupù di cane, con 600 euro ce la fanno a vivere? e campare? Come i mangiapane a tradimento che non meritano il reddito di cittadinanza? E come mai i dipendenti statali hanno bisogno di più soldi?

Sono migliori di me e dei miei figli? Senza le tasse col cavolo che magnano.Allora perché non pagare a Tutti 600 euro anche a nostri stimatissimi amatissimi e pregiatissimi signori deputati e senatori e professori di scuola etc etc. Ma soprattutto lo state annunciando da tre settimane che ci saranno sti’ 600euro Ci laviamo solo la bocca ma quando cominciate ad assegnargli? E le file al caf per fare le domande faremo finta di non vederle? Non potevate metterli direttamente sui cc come quando ve li venite a prendere?

Quando dite che il cc è a vostra disposizione la strada la conoscete bene. Comprare la coscienza costa molto di più? Cari di Maio, Grillo e di battista.. Non avete nulla da predicare ora?