PALERMO (ITALPRESS) – “Celebriamo oggi gli 80 anni di una data storica per l’Italia, che ha segnato la fine del conflitto mondiale e la liberazione del Paese dal nazifascismo. Un giorno importante per affermare convintamente i valori di libertà e democrazia contro ogni forma di dittatura. Oggi, più che mai, è necessario riaffermare quella grande forza europea e internazionale che si è creata all’indomani della guerra e che in questi tempi è messa in discussione dagli attuali conflitti. Il 25 aprile ci invita a una liberazione quotidiana che non guardi a divisioni, ma all’interesse del bene comune e della gestione corretta della cosa pubblica”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

-Foto comune di Palermo-

(ITALPRESS).