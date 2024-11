PALERMO (ITALPRESS) – E’ Giovanni Grasso con Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli) a vincere il Premio Mondello Giovani 2024 mentre Marco Cassardo conquista il SuperMondello con Eravamo immortali (Mondadori): i due riconoscimenti sono stati assegnati presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo nell’ambito della cerimonia di premiazione della 50esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello.

Marco Cassardo con Eravamo immortali (Mondadori), Claudia Durastanti con Missitalia (La Nave di Teseo) e Giovanni Grasso con Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli) sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana.

I tre vincitori sono stati designati lo scorso giugno dal Comitato di Selezione presieduto da Giovanni Puglisi e composto dagli scrittori e critici Giorgio Fontana, Francesco Musolino e Francesca Serafini.

Il Comitato ha anche assegnato il Premio Speciale del Presidente di Giuria ad Antonio Franchini per Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) e il Premio Speciale per la Letteratura a Deborah Gambetta per Incompletezza. Una storia di Kurt Gòdel (Ponte alle Grazie).

Il vincitore del Premio Autore Straniero, indicato dal Giudice Monocratico Nicola Lagioia ed eletto lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro, è lo scrittore romeno Mircea Cartarescu.

Il Premio Letterario Internazionale Mondello è organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e da quest’anno con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

marco cassardo con Eravamo immortali è stato votato in maggioranza dai componenti della Giuria dei Lettori Qualificati, aggiudicandosi il SuperMondello.

I giurati, dislocati in tutta Italia, sono stati indicati direttamente dai librai di un circuito di 24 librerie.

Nei mesi scorsi ognuna di queste librerie ha inviato alla segreteria del Premio un elenco di 5 lettori “forti”, in grado di formulare un giudizio letterario critico e ragionato.

I lettori hanno poi espresso la loro preferenza votando online in un’apposita sezione del sito www.premiomondello.it.

La Giuria chiamata ad assegnare il Premio Mondello Giovani ha scelto Giovanni Grasso con Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli).

Sono stati 130 gli studenti coinvolti, provenienti da 13 scuole siciliane – a Palermo il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, il liceo scientifico Galileo Galilei, il liceo scientifico Albert Einstein, il liceo pedagogico Giovanni De Cosmi, il liceo classico Umberto I, il liceo classico Giovanni Meli, l’Istituto salesiano Don Bosco Ranchibile, l’I.I.S. Almeyda Crispi, il liceo delle scienze umane Finocchiaro Aprile; a Caltanissetta il liceo classico e linguistico Ruggero Settimo, a Scicli l’I.I.S. Quintino Cataudella, a Santa Teresa Riva (ME) l’I.I.S. Caminiti Trimarchi; a Marsala il liceo classico Giovanni XXIII Cosentino.

Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico.

Ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento ufficiale: su indicazione del Comitato di Selezione sono stati premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori.

Questi i risultati: 1^ classificata, Ginevra Raccuglia, Liceo classico Giovanni Meli (Palermo); 2^ classificato, Angelo Vindigni, I.I.S. Quintino Catuadella (Scicli); 3^ classificato: Emanuele D’Alessandro, I.I.S. Almeyda Crispi (Palermo).

