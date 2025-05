TRAPANI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due pregiudicati calabresi di 60 e 56 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due a bordo di un’auto sono stati fermati per un controllo alle porte della città. Nel bagagliaio della vettura, nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato 3.5 chili di cocaina. Entrambi gli arrestati sono stati accompagnati in carcere.

– Foto Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)