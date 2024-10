BAGHERIA (PALERMO) (ITALPRESS) – Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici, il Comune di Bagheria e AMB hanno siglato, a margine dell’EcoForum Legambiente Sicilia, un accordo che prevede la fornitura da parte del Consorzio di 6.000 mastelli destinati alla raccolta domestica per sensibilizzare gli utenti a un conferimento di qualità e un obiettivo di aumento della raccolta di carta e cartone di 500 tonnellate anno. L’intesa siglata oggi – alla presenza del Presidente della SRR Palermo, Natale Tubiolo – dall’Assessore con delega ai rifiuti del Comune di Bagheria Giuseppe Tripoli, dal Vicedirettore di Comieco Roberto Di Molfetta e dal Presidente di AMB Vito Matranga, è stato sottolineato, “rappresenta una ulteriore occasione di supporto di Comieco allo sviluppo delle buone pratiche nel comune siciliano non solo in termini di quantità (nel 2024 la media pro-capite di raccolta supera i 50 kg, al di sopra della media regionale pari a 38 kg/ab) ma soprattutto per migliorare la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone che nell’anno in corso presenta un livello di frazioni estranee del 5%, oltre il limite minimo qualitativo del 3%”.

– foto Comieco, Presidente della SRR Palermo, Natale Tubiolo, Assessore con delega ai rifiuti del Comune di Bagheria Giuseppe Tripoli, Vicedirettore di Comieco Roberto Di Molfetta e Presidente di AMB Vito Matranga –

