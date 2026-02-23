CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato siglato un accordo tra UniCredit e l’Università di Catania per formare i Social Change Manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale che sarà a breve disponibile anche per gli studenti universitari. Sono già in corso le interlocuzioni per estendere l’accordo agli altri Atenei siciliani.

Road to Social Change, organizzato dalla Banking Academy di UniCredit, è il percorso gratuito di formazione e di creazione di cultura sulla Sostenibilità Integrale finalizzato a rafforzare una cultura imprenditoriale che punti a legare, intenzionalmente, la strategia di sostenibilità alla competitività di impresa e alla creazione di sinergie con il territorio. La partecipazione a Road to Social Change è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a studenti, professionisti e operatori non profit.

Per i giovani significa arricchire le competenze e entrare in un percorso che offre la possibilità di imparare la lingua del futuro: la sostenibilità integrale. È l’alfabeto con cui verrà scritto il domani e chi lo conosce avrà in mano le chiavi per scriverne le prime pagine. Partecipare a Road to Social Change vuol dire non restare spettatori, ma diventare autori del cambiamento.

“La Sicilia si trova davanti a importanti sfide economiche, sociali, ambientali. Attraverso il Programma Road to Social Change, UniCredit intende fornire strumenti concreti per cogliere con successo queste sfide, trasformandole in opportunità – dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit –. In questo contesto, la collaborazione con il mondo accademico assume una rilevanza strategica, poiché è in grado di valorizzare le competenze e il talento delle nuove generazioni, contribuendo a generare crescita e competitività nel lungo periodo”.

Per Enrico Foti, Rettore dell’Università di Catania: “L’accordo con UniCredit rafforza un principio centrale per l’Università di Catania: la formazione si completa davvero quando alle conoscenze accademiche si affiancano esperienze concrete. Percorsi come Road to Social Change permettono ai nostri studenti di mettere alla prova sul campo competenze e metodo, entrando in contatto diretto con il mondo dell’impresa. Studiare e lavorare in Sicilia, questo è l’elemento fondante del mio programma che stiamo concretizzando anche con iniziative come questa. L’azienda diventa così luogo dove sperimentare e apportare innovazione e applicazione del sapere universitario, mentre l’Ateneo assicura una preparazione solida e consapevole. È da questa integrazione tra studio ed esperienza che nascono professionalità capaci di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio”.

