PALERMO (ITALPRESS) – Il Corpo Consolare della città di Palermo ha un nuovo decano. E’ il Console della Corea del Sud Antonio Di Fresco. Classe 1968, per diversi anni Di Fresco ha svolto il ruolo di Segretario Generale all’interno del Corpo Consolare e adesso è chiamato a ricoprire l’incarico che l’assemblea dei Consoli gli ha conferito nell’elezione che si è svolta a Villa Niscemi. Prende il posto di Ferdinando Veneziani, Console della Costa d’Avorio, suo predecessore. Ad affiancare il nuovo Decano, per il prossimo biennio, ci saranno Alessandro Palmigiano, Console della Lituania confermato anche per questo biennio quale vice e Davide Farina, Console della Polonia, che ricoprirà il ruolo di Segretario Generale. Il Consiglio di Decanato, l’organo a supporto del Decano sarà invece composto da Maria Carolina Castellucci, Console della Danimarca, Patrizia Di Dio, Console della Slovenia, Federico Cosenz del Granducato di Lussemburgo e Gabriele Messina Console dello Zambia.

L’elezione del nuovo Decano è stata anche l’occasione per rivolgere un pensiero alla memoria di Enzo Chiriaco e Antonietta Alongi, rispettivamente Consoli di Cile e Capo Verde, scomparsi nel corso di quest’anno.

Nel suo discorso di insediamento, il Decano ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i Consolati per affrontare le sfide globali e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio siciliano. Tra gli obiettivi principali del nuovo consiglio figurano il rafforzamento delle relazioni istituzionali con le autorità locali, il sostegno alle imprese interessate ai mercati internazionali e l’organizzazione di eventi per favorire lo scambio culturale. E di fatto, il nuovo consiglio è già al lavoro. In programma, infatti, ci sono due iniziative come l’allargamento del corpo consolare ai rappresentanti della Sicilia orientale e l’organizzazione di un convegno internazionale sulla figura del console nell’attuale scenario delle relazioni internazionali.

“Sono molto grato e orgoglioso del prestigioso incarico ricevuto – spiega il nuovo decano, Antonio Di Fresco – porterò avanti il valido percorso già intrapreso dai precedenti decani cercando di incrementare ulteriormente le relazioni con i rappresentanti delle istituzioni siciliane e con tutti i consolati presenti sul territorio”.

A margine della cerimonia, spazio alla consueta conviviale per lo scambio degli auguri natalizi che ha coinvolto anche gli studenti dell’Ipsar Cascino come cuochi della serata. Ad oggi, il Corpo Consolare di Palermo, l’associazione che riunisce i rappresentanti consolari accreditati nel capoluogo siciliano, conta trenta membri che rappresentano altrettanti paesi.

