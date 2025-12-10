MILANO (ITALPRESS) – Artigiano in Fiera, a Milano, è un appuntamento che negli anni è diventato un simbolo della creatività e dell’ingegno umano. E’ un luogo dove il lavoro manuale, la tradizione e l’innovazione convivono, e dove ogni regione del mondo porta un frammento della propria identità. Tra tutte, la Sicilia emerge come protagonista, portando con sè un patrimonio di arti, mestieri e storie che continua ad affascinare e sorprendere, grazie anche al supporto del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “E’ il momento della persona”, mette al centro l’essenza stessa dell’artigianato: il gesto creativo, l’attenzione al dettaglio, la memoria che si tramanda, ma anche la capacità di reinventarsi.

La Sicilia fa sua questa visione e la trasforma in testimonianza concreta. Nell’area istituzionale della Regione Siciliana, trovano spazio circa 200 imprese dell’isola, un numero che racconta la ricchezza e la varietà del tessuto produttivo siciliano: ceramisti, gioiellieri, mastri pasticceri, creatori di cosmetici naturali, produttori agroalimentari e tanti altri interpreti del saper fare.

Quest’anno, per la prima volta, debutta anche la Provincia di Agrigento, portando oltre dieci aziende e dimostrando quanto il territorio abbia ancora molto da esprimere. A questa presenza si aggiunge quella della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia, con quaranta imprese che contribuiscono a rendere l’offerta dell’isola ancora più ampia e rappresentativa.

Ma la partecipazione siciliana non si limita all’esposizione dei prodotti: è il risultato di una strategia precisa. La Regione ha infatti aderito ai fondi europei per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, finanziando la presenza delle realtà siciliane alle fiere più importanti. Su duecento imprese presenti a Milano, ben 92 hanno potuto partecipare grazie a questo supporto. Per molte di loro significa confrontarsi con nuovi mercati, incontrare buyer internazionali e acquisire strumenti per crescere senza rinunciare alle proprie radici.

E sono proprio le radici a rendere speciali le aziende siciliane presenti. C’è Bukyko Gioielli, con creazioni che uniscono eleganza e tradizione orafa; c’è OlioE’, che porta l’eccellenza dell’olio siciliano; Blanco Dolci, custode di ricette antiche della provincia di Caltanissetta; e c’è Sciara, da Bronte, ambasciatrice del pistacchio verde nel mondo. Queste realtà, diverse tra loro per storia e stile, sono accomunate dalla stessa filosofia: creare prodotti che parlino della Sicilia, della sua identità e della sua capacità di innovarsi senza perdere autenticità.

-foto f44/Italpress –

(ITALPRESS).