RAGUSA (ITALPRESS) – La lotta al tumore al seno non può prescindere da una presa in carico globale della persona. E’ questa la filosofia che anima la Breast Unit dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, “un modello organizzativo e assistenziale riconosciuto come centro regionale di riferimento per la senologia in Sicilia, capace di coniugare competenze cliniche, umanità e prevenzione”, si legge in una nota dell’ASP di Ragusa.

La forza della Breast Unit sta nella rete: non solo una rete di professionisti altamente qualificati, ma anche un’infrastruttura sanitaria che garantisce percorsi integrati, personalizzati e condivisi. Dalla diagnosi alla terapia, dalla chirurgia alla riabilitazione, ogni passaggio è costruito su misura per la paziente, grazie al lavoro sinergico di èquipe multidisciplinari che operano in stretta collaborazione. Il principio guida è semplice ma ambizioso: offrire una cura tempestiva ed efficace, che tenga conto non solo della malattia, ma anche della storia e dei bisogni di ogni donna.

A guidare il reparto di Chirurgia Senologica è il dottor Marco Ambrogio, figura centrale nel coordinamento delle attività cliniche e organizzative.

“Nella cura del tumore al seno non basta la competenza individuale – spiega -. Serve una vera e propria rete fatta di professionalità, fiducia e comunicazione. Solo lavorando insieme, medici, pazienti e territorio, possiamo offrire percorsi realmente efficaci e rispettosi della persona”.

Il percorso di cura inizia spesso con la prevenzione, attraverso lo screening mammografico rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni. Da lì si attivano gli approfondimenti diagnostici, l’eventuale intervento chirurgico, le terapie farmacologiche, radioterapiche, il supporto psicologico e il follow-up. Il tutto si svolge in un ambiente altamente specializzato, con strutture dedicate all’interno degli ospedali “Maria Paternò Arezzo” e “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Ma la Breast Unit non è solo medicina e tecnologia. Attorno al nucleo sanitario, ruotano anche le associazioni di volontariato che, ogni giorno, collaborano con la struttura offrendo ascolto, accompagnamento, sensibilizzazione. Un valore aggiunto fondamentale, che arricchisce l’assistenza con empatia e vicinanza. L’organizzazione della Breast Unit, così come i servizi offerti, i professionisti coinvolti e tutte le informazioni utili per accedere al percorso, sono raccolti nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’ASP di Ragusa: www.asp.rg.it/breast-unit.html

“In un territorio in cui non sempre è facile garantire standard omogenei di cura, la Breast Unit di Ragusa rappresenta un esempio concreto di sanità pubblica efficiente, integrata e centrata sulla persona – conclude la nota dell’Asp -. Una rete che non cura solo il corpo, ma accompagna le donne – e le loro famiglie – in un cammino complesso, trasformando la diagnosi in un percorso condiviso di speranza e rinascita”.

– foto ufficio stampa Asp Ragusa –

(ITALPRESS).