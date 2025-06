CATANIA (ITALPRESS) – Palella Holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, ad un mese dall’acquisizione ha aperto la sottoscrizione del capitale sociale della società La Sicilia Investimenti Spa che controlla il quotidiano La Sicilia, per 3 milioni di euro.

L’aumento è riservato all’unico socio Sicily investment Fund, realtà controllata interamente da Palella Holdings. In occasione dell’aumento di capitale, la Domenico Sanfilippo Editore Spa, ha cambiato nome ed è diventata La Sicilia Investimenti Spa. Inoltre, l’advisory board del quotidiano ha visto l’ingresso di personalità di alto profilo con competenze ed esperienze diversificate: Emanuele Floridi, Responsabile Strategia ed Organizzazione della Comunicazione @S.S.Lazio ed esperto di comunicazione integrata, Davide Raciti, Senior Executive di LinkedIn, che guiderà l’evoluzione tecnologica, il rafforzamento delle piattaforme editoriali e la crescita commerciale del giornale, Guido Consoli, imprenditore e innovatore, attualmente General Manager di Wash Out e Head of Growth Italia di Palella Holdings, che metterà a disposizione del giornale la sua esperienza nell’innovazione dei servizi, nella crescita di start-up e nell’efficientamento operativo, contribuendo alla modernizzazione dei processi e dei modelli di business.

Il primo mese del nuovo corso de La Sicilia ha fatto registrare un netto aumento di visualizzazioni, engagement, interazioni su tutti i canali social proprietari del giornale. Facebook è arrivato a 39 milioni di visualizzazioni con un +401% nell’ultimo mese e 1,9 milioni di interazioni, Instagram è a quota 19,5 milioni di visualizzazioni con un +232,8% di engagement e un +30% di follower mentre tikTok ha fatto registrare addirittura un +1169% in termini di follower e 3,1 milioni di visualizzazioni. Ottimi anche gli incrementi fatti registrare da LinkedIn con un +160% in termini di Page Views, +197% di visitatori Unici e follower cresciuti del 40%.

Il nuovo corso de “La Sicilia” si manifesterà anche con un importante restyling grafico che sarà realizzato entro agosto e sarà ispirato da chiarezza, linearità e facilità di accesso ai contenuti. L’obiettivo infatti è quello di puntare, anche attraverso l’innovazione digitale, a sfruttare il brand Sicilia, peraltro coincidente con il nome della testata che è noto in tutto il mondo e può creare un ponte ideale con i milioni di siciliani residenti all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

“L’aumento di capitale e il nuovo advisory board dimostrano la nostra determinazione nel dare nuova vita a La Sicilia dal punto di vista finanziario, gestionale, amministrativo – ha affermato Salvatore Palella – Tutti i nostri sforzi sono rivolti a rafforzare il quotidiano non solo sul mercato regionale ma anche nazionale ed internazionale facendone un punto di riferimento dei siciliani sparsi nel mondo anche sfruttando le potenzialità dei canali social che nell’ultimo mese hanno fatto registrare ottime performance”.

