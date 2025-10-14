MESSINA (ITALPRESS) È stato inaugurato questa mattina a Villa Dante il Villaggio della Salute Komen, iniziativa promossa da Caronte & Tourist in collaborazione con il Comune di Messina e Messina Social City, nell’ambito dell’Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Per tre giorni, fino a giovedì 16 ottobre, la Carovana della Prevenzione offrirà oltre 500 screening gratuiti – tra visite cliniche, ecografie e mammografie – destinati soprattutto a donne in condizioni di fragilità o non incluse nei programmi di screening del Servizio sanitario nazionale. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, Pietro Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist, che ha sottolineato come l’iniziativa “rappresenti un atto concreto di responsabilità sociale e attenzione verso chi ha meno accesso alla prevenzione sanitaria”.

Il Villaggio ospiterà anche talk con specialisti, attività di informazione, eventi sportivi e incontri sulla prevenzione della violenza di genere, con la presenza dei volontari del centro antiviolenza Evaluna e del CAUV. In segno di adesione all’iniziativa, da oggi Palazzo Zanca sarà illuminato di rosa, colore simbolo della solidarietà verso le donne.

