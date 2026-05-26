SALINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il maestro Giancarlo Giannini, gli attori Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, il regista Marco Risi, Maria Grazia Cucinotta (madrina fin dalla prima edizione), il sassofonista jazz Nat Minutoli, Gerardo Ferrara (controfigura de “Il Postino”) saranno gli ospiti della XV edizione del Marefestival Salina Premio Troisi, presentato in sala stampa dell’Ars nella conferenza moderata dalla giornalista Nadia La Malfa, conduttrice del Festival fin dal 2012, cui hanno preso parte l’assessore regionale Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò e il presidente della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino.

“Da venerdì 12 a domenica 14 giugno trasformeremo l’isola di Salina in una capitale del cinema – ha detto il giornalista Massimiliano Cavaleri, direttore artistico e ideatore della manifestazione insieme coi colleghi Patrizia Casale e Francesco Cappello – il festival, che si svolge nelle piazze dei Comuni di Santa Marina Salina, guidato dal sindaco Domenico Arabia, e di Malfa, di cui è sindaco il neoeletto Giuseppe Siracusano, sarà un importante appuntamento culturale con premiazioni, interviste, proiezioni, focus su temi d’attualità ed eventi collaterali”.

Tra gli incontri promossi in occasione della kermesse quello dedicato ai trasporti: “Sarà l’occasione per inaugurare un piccolo gioiello infrastrutturale, il nuovo porto di Malfa – ha annunciato l’assessore Aricò – che sarà tra i relatori del talk show che coinvolgerà rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla mobilità dell’arcipelago eoliano”.

Salina non ha un cinema: “È il cinema che va a casa delle persone e degli isolani – ha detto il presidente Tarantino – commemorare una figura come Troisi è fondamentale per tenere viva la memoria di riferimenti preziosi del cinema italiano. Sono molto legato a quest’isola anche per l’amicizia con la compianta sindaca Clara Rametta, visionaria che ha portato avanti il progetto di realizzare un cineteatro per le Eolie”.

Il Marefestival prenderà il via venerdì 12 giugno nel porticciolo turistico Marina di Salina: “Siamo felici di ospitare l’evento d’apertura del quindicennale del Premio Troisi – hanno sottolineato Giovanna Marconi, responsabile marketing del Gruppo Marinedì ed Eugenio Michelino, amministratore delegato Marina di Salina, che gestisce porti turistici in tutta Italia e da qualche anno quello di Santa Marina Salina – il connubio col mare, presente nel titolo stesso della manifestazione, e col cinema, grazie ad una figura di spicco come Troisi, è fondamentale per la brand identity di un’isola come Salina, che in questi ultimi anni sta investendo molto sulla portualità e sul diportismo sfruttando la sua posizione privilegiata”.

Confermata per questa edizione la media partner con la Rai: “La TGR sarà presente per seguire tutti gli approfondimenti della manifestazione” ha dichiarato il condirettore nazionale TGR Rai Roberto Gueli.

Il Marefestival è gemellato con lo Sport Film Festival: “Consegneremo a Cristiana Capotondi il Paladino d’Oro per il suo impegno come vicepresidente della Lega Pro serie C italiana di calcio” – ha evidenziato il presidente Roberto Oddo.

Nella prima giornata sarà presentato il restyling dell’installazione dedicata a Troisi “Oltre il tempo” firmata dal maestro Antonello Arena, autore dei premi Troisi, che riproduce il manifesto e la bicicletta del film: fotografata costantemente dai turisti e donata dall’organizzazione del Marefestival all’isola nel 2012 in occasione della strada che la kermesse fece intitolare all’attore (la passeggiata di sbarco degli aliscafi). L’opera trasmette il messaggio della resistenza della memoria, il grande potere del linguaggio cinematografico; rovinata negli anni dalle intemperie e ora restaurata, sarà “riscoperta” dalla Cucinotta insieme con Gerardo Ferrara. Ospite speciale del XV Premio Troisi, Ferrara è un docente di scienze motorie e il custode di un’eredità emotiva per l’incredibile somiglianza fisica con Troisi, che era già gravemente malato di cuore e non poteva sostenere gli sforzi fisici necessari per le scene in bicicletta lungo i sentieri di Salina e Procida. Gerardo, con umiltà e profondo rispetto, divenne “le gambe e il fiato” dell’attore e sarà premiato per la preziosa e toccante collaborazione al set, consacrata da una lettera che Troisi gli dedicò.

Il Premio Troisi 2026 si concluderà domenica 14 giugno con una serata nella piazzetta di Pollara: “Il Postino” per la prima volta diventerà un’opera teatrale grazie al lavoro della compagnia milazzese “Tabularasa”, nata nel 2015 su iniziativa dei due soci fondatori Giuseppe Cultrera e Gaetano Andriolo, reduci da precedenti esperienze. L’adattamento vuole rendere omaggio alla figura di Troisi e, attraverso il connubio tra musica, canzoni e recitazione, si prefigge di trasmettere allo spettatore le medesime emozioni che hanno guidato la realizzazione del capolavoro.

– foto ufficio stampa MareFestival Salina –

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