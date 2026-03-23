CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato l’anarchico Giuseppe Sciacca, 47 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione legato a una condanna definitiva: dovrà scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione e pagare una multa di 17.000 euro. Dopo il provvedimento, la Digos ha avviato indagini per rintracciarlo, poiché si spostava frequentemente tra diverse città italiane ed estere. Individuato mentre rientrava a Catania, è stato fermato il 21 marzo nel centro storico e portato in carcere. Sciacca è considerato un esponente di rilievo dell’anarchismo insurrezionalista, con numerosi precedenti per reati, tra cui uso di esplosivi, violenze durante manifestazioni e azioni in Italia e all’estero (Spagna e Francia).

– foto screenshot video Polizia di Stato –

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