SIRACUSA (ITALPRESS) – “Strade dissestate, cantieri prolungati e inefficienze logistiche costano alle imprese locali 20 milioni di euro al mese, minacciando competitività e sviluppo”. È questo l’allarme lanciato dal presidente regionale di CNA Sicilia, Nello Battiato, ieri, in occasione della manifestazione “ARTIGIAMO”, che si è tenuta presso l’Antico Mercato di Ortigia, a Siracusa, durante l‘Assemblea Quadriennale della CNA Territoriale.

L’evento, coinciso con la Festa della Repubblica, ha celebrato il ruolo centrale dell’artigianato come espressione culturale, sociale ed economica del territorio. “Serve un piano straordinario per la mobilità regionale con interventi concreti e tempi certi”, ha sottolineato Battiato, ribadendo l’impegno di CNA nel sollecitare risposte istituzionali. Durante l’assemblea è stata riconfermata Rosanna Magnano alla presidenza territoriale di CNA Siracusa per il quadriennio 2025-2029.

“La sua leadership – ha affermato Battiato – ha reso la CNA siracusana un esempio virtuoso, capace di coniugare rappresentanza e progettualità”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al segretario provinciale Gianpaolo Miceli, per la dedizione operativa e strategica a sostegno delle imprese artigiane. L’Assemblea ha eletto anche i delegati che parteciperanno all’Assemblea regionale del 18 luglio a Palermo. Battiato ha infine ricordato il valore sociale dell’artigianato, motore di inclusione e presidio dei territori, soprattutto nelle aree interne, e ha lodato il crescente interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali, auspicando politiche di formazione e semplificazione normativa.

– foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).