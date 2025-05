PALERMO (ITALPRESS) – Un’intensa ondata di maltempo ha investito la Sicilia, dove nelle ultime ore si stanno registrando abbondanti precipitazioni. Le zone più colpite sono i settori sud-occidentali dell’isola, con particolare riferimento alla provincia di Trapani. Danni e disagi sono stati registrati, in particolare, tra Marsala e Mazara del Vallo.

Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi, paralizzando il traffico in diverse zone di Mazara del Vallo. La situazione più critica sul lungomare San Vito e sul lungomare Mazzini, allagamenti anche nella zona della Tonnarella. In via Pisa si è registrato il crollo del tetto di un’abitazione.

Disagi anche a Palermo ed in provincia. Allagamenti nel capoluogo siciliano sono stati registrati nella zona di Partanna Mondello, ma anche al Papireto. Disagi anche a Trabia e Termini Imerese.

Proprio a Trabia i Carabinieri sono intervenuti per una richiesta di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata con l’auto quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge e degli allagamenti che si verificati nel corso della giornata. In particolare uno dei due militari immergendosi nelle acque piovane ha messo in sicurezza la donna con l’aiuto di un passante.

Forti temporali con violente raffiche di vento e fulmini anche nell’Agrigentino. Una raffica improvvisa e potente ha investito con forza devastante il comune di Palma di Montechiaro. Le immagini stanno facendo il giro del web.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS)