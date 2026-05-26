PALERMO (ITALPRESS) – A Messina, in base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai (campione 55%), è in testa con il 55,9% Federico Basile (coalizione 56%), candidato del centro, seguito da Marcello Scurria, candidato del centrodestra, con il 28,1% (coalizione (29,4%). Antonella Russo, rappresentante del centrosinistra, è al 12,5% (coalizione 13,3%).

Alle comunali di Enna, in base ai dati disponibili sul sito della Regione Siciliana, su 35 sezioni scrutinate su 35, il dato definitivo vede l’affermazione come sindaco di Vladimiro Crisafulli con 9.975 voti pari al 64,11%, sostenuto dal centrosinistra senza il simbolo del Pd e senza M5s.

Crisafulli ha avuto la meglio su Ezio Massimo De Rose, che con 5.015 voti si è fermato al 32,23%, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Noi con la Sicilia, Fare Comune ed Enna Futura. Più staccato il civico Filippo Fiammetta, con 569 voti al 3,66%.

Ad Agrigento, quando sono state scrutinate 2 sezioni su 57 è in vantaggio il candidato del campo progressista Michele Sodano con il 40,21%, seguito da Dino Alonge, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa, Udc e alcune liste civiche con il 32,47%.

E’ Andreana Patti la nuova sindaca di Marsala, eletta al primo turno. Laureata in giurisprudenza, 54 anni e funzionaria comunale in aspettativa. “Grazie, Marsala! Il vento è cambiato”, scrive in una nota. Sette le liste a suo sostegno, tra cui: PD, Alleanza Verdi-Sinistra, M5S-PSI, Com-Patti, Si Muove la Città, Marsala Civica-Sud chiama Nord, Progettiamo Marsala. “I care” per la nuova sindaca rappresenta il senso più profondo della sua scelta politica. “Auguri ad Andreana Patti, nuovo sindaco di Marsala. Grazie a chi ha creduto nel nostro progetto”, scrive in una nota l’ormai ex primo cittadino Massimo Grillo, che in questa tornata elettorale si è fermato al 33% circa.

– foto IPA Agency –

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