MESSINA (ITALPRESS) – Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo, a Messina. Il corpo è stato scoperto ieri sera intorno alle 20 all’interno dell’appartamento in cui la donna viveva da sola. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva al telefono da diverse ore. Una volta entrata in casa, la giovane si è trovata davanti alla scena del delitto e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile.

Sul corpo della vittima sarebbero stati riscontrati diversi segni di arma da taglio: secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita con più coltellate. Nel corso delle indagini un uomo è stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe dell’ex compagno della vittima, un 67enne, che dopo avere fatto alcune ammissioni è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi. Gli investigatori stanno cercando anche l’arma del delitto, che potrebbe essere un coltello con manico nero, nelle aree vicine all’abitazione. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aiutare a ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche gli esperti della Polizia scientifica per i rilievi, insieme al magistrato di turno e al medico legale incaricato della prima ricognizione sul corpo della vittima.

