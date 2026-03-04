CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata dall’Ingv, alle 07:05, a 3 chilometri a nord ovest da Ragalna, in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e ad Augusta. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Una nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 2.7, è stata successivamente registrata dall’Ingv, alle ore 07:07, ad 1 chilometro a nord est di Ragalna e a una profondità di 2 chilometri.

SINDACI CHIUDONO LE SCUOLE PER PRECAUZIONE

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni. Chiuse le scuole anche a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Belpasso, così come in altri comuni del Catanese.

PROTEZIONE CIVILE “NESSUN DANNO SEGNALATO”

A seguito dell’evento sismico registrato in provincia di Catania alle 7.05 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro localizzato tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia di magnitudo 4.5, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa, si legge in una nota, è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche effettuate in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

VIGILI DEL FUOCO “AL MOMENTO NESSUN INTERVENTO RICHIESTO”

Nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall’INGV alle ore 7:05 tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nel catanese. Lo rende noto il Comando dei Vigili del fuoco di Catania, sottolineando in una nota che la scossa è stata avvertita anche nel capoluogo siciliano. Sono state numerose le chiamate alla sala operativa solo per richieste di informazioni.

