PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati erogati e sono già nelle disponibilità degli imprenditori i primi 56 contributi straordinari della Regione Siciliana per le aziende di Niscemi danneggiate dalla frana che ha interessato il territorio alla fine di gennaio. L’Irfis-FinSicilia, infatti, ha provveduto al pagamento delle richieste presentate nella cornice del primo bando delle Attività produttive, scaduto il 28 febbraio scorso, e ritenute ammissibili, per un totale di 971.316 euro. Il sostegno economico, fino a un massimo di ventimila euro per ciascuna impresa, è finalizzato alla immediata ripresa delle attività economiche interrotte a causa dell’evento franoso. Sono attualmente sospese, invece, in attesa del completamento della documentazione richiesta, le erogazioni del contributo per tre domande ritenute ammissibili, mentre altre quattro, presentate nell’ambito della proroga del bando al 10 aprile, sono attualmente in fase di valutazione da parte dell’assessorato regionale delle Attività produttive.

“Come avevamo promesso, abbiamo agito velocemente per garantire liquidità immediata alle aziende di Niscemi. Così, potranno ripartire quanto prima con le loro attività. L’obiettivo è non solo quello di tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo dell’economia locale, ma anche restituire una dose di normalità a un territorio ferito. Desidero ringraziare l’assessorato delle Attività produttive e l’Irfis per l’efficienza dimostrata nella gestione delle domande presentate e nell’erogazione delle risorse. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, assicurando il completamento delle procedure in corso e il massimo supporto alle imprese che stanno ancora affrontando le conseguenze dell’evento”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’avvenuta erogazione dei primi contributi straordinari alle imprese di Niscemi.

– foto IPA Agency –

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