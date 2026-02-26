ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, tutti attorno a un tavolo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo affrontato la crisi viaria che ha colpito Niscemi dopo gli eventi franosi del 25 gennaio. Insieme al ministro Matteo Salvini, ai vertici di Anas SpA e ai rappresentanti del territorio, abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: non isolare la città e non fermare le imprese. Subito al lavoro per definire il quadro normativo necessario a sbloccare gli interventi. Intanto, attraverso lo strumento commissariale, metteremo in sicurezza e riqualificheremo le SP 82 e SP 35 con un progetto esecutivo già pronto da 8 milioni di euro. Una prima risposta concreta per garantire una viabilità alternativa efficace e dare certezze ai cittadini”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Reneto Schifani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).