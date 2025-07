PALERMO (ITALPRESS) – Migliora il gradimento dei siciliani per il presidente della Regione Renato Schifani. È quanto emerge dal Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Schifani sale dall’ottavo posto del 2024 al sesto di quest’anno, con un consenso del 56,5%.

Il presidente della Regione Siciliana ha migliorato il dato di 14,4 punti percentuali rispetto al giorno delle elezioni, il 13 ottobre del 2022, ed è in testa nella graduatoria dei governatori in relazione a questo incremento, davanti a Eugenio Giani (Toscana, +9,9%) e Roberto Occhiuto (+3,5%). Il Governance Poll è una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle Regioni in carica. Un sondaggio, dunque, che ne misura il gradimento.

“L’autorevole classifica de Il Sole 24 ORE sui governatori italiani mi colloca al primo posto per crescita del consenso tra i presidenti dal giorno delle elezioni (+14,4%), al sesto posto per gradimento (+2 posizioni). Fa piacere trovare una corrispondenza nell’opinione dei cittadini siciliani all’impegno profuso, consapevole del fatto che ci siano ancora molti problemi da risolvere. Continuerò a lavorare senza risparmiarmi per la Sicilia e i siciliani”. Così su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

